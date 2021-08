“Quanto ti amo”, Carolina Stramare scollatura superba, senza reggiseno: il gesto malizioso accende la passione – FOTO

Carolina Stramare ha alimentato il piacere dei followers di Instagram con un primo piano scottante: sensuale e maliziosa.

Carolina Stramare, protagonista e vincitrice dell’80esima edizione di “Miss Italia” ha lasciato tutti i suoi fans di “sasso” nell’ultimo primissimo piano.

Qualità, femminilità e seduzione sono gli ingredienti più incisivi che ne fanno di lei, uno dei volti più cliccati e roventi del panorama del web. La bellezza numero uno d’Italia ha convinto sin dal primo giorno in cui è uscita allo scoperto sul piccolo schermo.

Basterebbe fissarla negli occhi di “ghiaccio”, per innamorarsi e perdersi in quello sguardo compromettente che non dà tregua a nessuno. In attesa della chiamata giusta al momento opportuno, Carolina si gode l’estate in pieno relax.

Tra i recenti scatti la vediamo protagonista in completa solitudine ma con il ritmo alla moda che la contraddistingue. I fotografi però sono tutti per lei, pronti ad immortalarla in qualsiasi occasione

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Ce n’era bisogno?”, Chiara Ferragni: il fondoschiena in primo piano ma non tutti ci stanno – FOTO

Carolina Stramare ammalia tutti i fan con il suo incantevole sguardo e non solo…

PER VEDERE LA FOTO DI CAROLINA STRAMARE, VAI SU SUCCESSIVO