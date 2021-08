Laura Torrisi ha pubblicato una serie di scatti in cui si è mostrata radiosa. Baciata dal sole la sua bellezza ha travolto il web.

Fascino intramontabile, bellezza unica, sguardo misterioso. Laura Torrisi ha conquistato il popolo del web con l’ultimo post condiviso su Instagram in cui ha sfoggiato il suo sorriso incredibile. 41 anni, di Catania, Laura è diventata nota a seguito della partecipazione a “Miss Italia” nel 1998 e di seguito al “Grande Fratello” nel 2006.

Dopo è approdata nel mondo della recitazione prendendo parte alla pellicola “Una moglie Bellissima”, di Leonardo Pieraccioni. Proprio sul set del film tra il regista e l’attrice è scoppiato l’amore durato per ben 7 anni, dal quale è nata Martina, per poi concludersi nel 2007. Nonostante il loro addio tra i due è rimasto un buon rapporto. Per quanto riguarda le sue successive relazioni, l’attrice si è unita con il pilota di rally Luca Betty per poi tuttavia lasciarsi nel 2018.

Negli anni la Torrisi ha preso parte a innumerevoli programmi tra cui “Amici Celebrities” nel ruolo di cantante.

Laura Torrisi: la bellezza incanta il web

