“Vento in poppa”, Diletta Leotta il davanzale magico non dà tregua: chi non zoomma mente – FOTO

Diletta Leotta ha pubblicato uno scatto accecante in barca che non dà tregua a nessuno: il buongiorno si vede dal mattino.

La giornalista sportiva, Diletta Leotta ha incantato tutti durante un’uscita in barca, in speciale compagnia. Uno scatto così accecante non lo si vedeva da tempo, dalle sue parti.

Continua dunque nel segno della felicità e dell’entusiasmo, l’avventura estiva che ha permesso alla soubrette, ex tesserata di DAZN di dare una svolta decisiva. Il futuro di Diletta, dal prossimo autunno potrebbe subire un cambiamento significativo.

In redazione, lo sbarco di Giorgia Rossi ha costretto la siciliana a prendere altre strade, alla ricerca del fatidico salto di qualità. Nel frattempo che il destino le riservi qualcosa di speciale, la compagna di Can Yaman trascorre un periodo di relax assoluto.

La coppia a differenza di come in molti la descrivevano ha dato l’impressione che il loro rapporto sia fondato su progetti importanti per il futuro. Basta pensare allo scambio di presentazioni, nelle rispettive famiglie per capire qual “vento” tiri dalle loro parti

Diletta Leotta straripante in barca senza Can: uno spettacolo

