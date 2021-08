Sex and the City, i primi spoiler sull’atteso reboot della serie tv

Arrivano i primi spoiler riguardanti l’atteso reboot della nota serie degli anni ’90, Sex and the City

Come già anticipato, nel reboot di Sex and the City, sin da subito ci sarà una grande assenza. L’attrice Kim Cattral che negli anni passati ha interpretato l’iconica Samantha non prenderà parte al revival. L’attrice ha dichiarato a grande sorpresa che contrariamente a quanto si vede nei film, lei e Sarah Jessica Parker non vanno affatto d’accordo. Le due hanno un terribile rapporto di invidia e risentimento. Per questo motivo l’attrice non ha voluto partecipare al reboot. L’unico modo per convincerla era di aumentarle il cachet, ma la produzione non ha voluto.

Tutto ciò che serve sapere sul reboot di Sex and the City

L’assenza di Samantha indubbiamente è un duro colpo per i fan della serie. Tuttavia ci saranno tutti gli altri storici protagonisti compreso Big, interpretato da Chris Noth. Pare che inizialmente anche lui era scettico ma Sarah Jessica Parker, con cui ha un bel rapporto, l’ha convinto a prendere parte allo show. Non sarebbe stata la stessa cosa senza il rapporto sentimentale tormentato di Carrie e Big che per anni ha fatto sognare milioni di spettatori. Negli anni è stato considerato l’esempio di amore più nocivo e malata ma allo stesso tempo romantico di sempre. E pare che nel reboot continueremo a vedere i due coniugi alle prese con ripensamenti e problemi di coppia. Tornerà anche la ex di lui a creare un pò di movimento.

Gli episodi che comporranno il reboot sono 10 e vedranno Carrie, Charlotte e Miranda affrontare la vita a 50 anni. Tornerà anche l’ex di Carrie, Aiden interpretato da John Corbett che sui social ha promesso novità eccitanti. A quanto pare la trama vedrà le nuove vicissitudini delle tre amiche legate alle loro relazioni sentimentali. Carrie Bradshaw adesso è una conduttrice di un podcast e a quanto pare è alle prese con una separazione da Mr.Big. Tuttavia l’attrice ha condiviso una foto in cui i due si stavano per scambiare un bacio, perciò non è detta l’ultima parola sul loro matrimonio. Il secondo film di Sex and the City era terminato con i ricongiungimento della coppia dopo l’episodio ad Abuhdabi del bacio tra Carrie e l’ex Aiden. Ma forse altre questioni si sono intromesse nel loro rapporto.

Insomma le novità in questo reboot non mancheranno, speriamo solo che le decisioni del regista non deludano i fan che sono letteralmente in visibilio per questo ritorno. Le serie degli anni 90 non passano mai di moda. Infatti gli ultimi due anni hanno segnato il ritorno di grandi serie di successo degli anni 90. Come Will e Grace, Friends, Beverly Hills, Lizzi McGuire, Smalville e ora anche Sex and the City.