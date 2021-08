“The Voice Senior”, Al Bano escluso dalla Rai: chi arriva al suo posto

Come recentemente ammesso dallo stesso Al Bano, il cantante non presenzierà alla seconda edizione di “The Voice Senior”. Chi prenderà il suo posto?

Al Bano Carrisi è stato escluso dalla seconda edizione di “The Voice Senior”, che vedrà nuovamente Clementino, Gigi D’Alessio e Loredana Bertè nelle vesti di giurati. Il cantante di Cellino San Marco, lo scorso anno, ricopriva il ruolo di coach assieme alla figlia Jasmine Carrisi, che proprio grazie al programma aveva fatto il suo debutto in tv. La decisione dei vertici della Rai, pur accettata, è stata fortemente discussa dall’artista: “Ci sarà sicuramente una ragione, anche se non so quale sia“. Nelle ultime ore, sul web è trapelato il nome della giurata che lo sostituirà: le sue parole sul collega hanno lasciato i followers di stucco.

“The Voice Senior”, Al Bano escluso dalla Rai: la clamorosa sostituta

Stando ai recenti rumors che circolano sul web, sarà proprio Orietta Berti la sostituta di Al Bano Carrisi a “The Voice Senior”. L’artista di Cellino, che lo scorso anno aveva ricoperto il ruolo di giudice assieme alla figlia Jasmine, è stato inspiegabilmente escluso dalla seconda edizione della gara canora, mentre tutti i suoi colleghi sono stati riconfermati. Il nome di Orietta Berti non era difficile da ipotizzare. La cantante, dopo essersi distinta al “Festival di Sanremo”, si è guadagnata sempre più sostenitori grazie al successo dell’ultimo singolo “Mille“.

In una recente intervista, la Berti si è espressa in merito alla proposta avanzatale da “The Voice Senior”, ridimensionando la questione. “Me lo hanno offerto ma non ho ancora firmato nulla“. La cantante si è inoltre detta dispiaciuta di dover prendere il posto di Al Bano, che definisce un suo grande amico. “Pensavo che mi sarei aggiunta, mi è dispiaciuto leggere che forse prenderò il suo posto“, ha chiosato l’artista.

Indiscutibilmente, alla luce del successo di “Mille“, Oretta Berti ha guadagnato moltissimi consensi tra i giovani. La decisione della Rai di sostituire Al Bano, pur sofferta, potrebbe rivelarsi vincente.