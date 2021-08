Conference League, sono terminati gli incontri validi per il terzo turno di qualificazione: la Roma conosce finalmente il suo avversario!

La prossima stagione sarà ricca di impegni: la Uefa ha infatti lanciato una nuova lega dal titolo Conference League. La squadra italiana che scenderà in campo in questa nuovissima manifestazione sarà la Roma. I giallorossi inizieranno il loro cammino nel quarto turno di playoff (che sarà anche l’ultimo): Mourinho vorrà sicuramente conquistare il successo in questo torneo.

La squadra capitolina affronterà quindi il Trabzonspor. I turchi hanno piegato il Molde al termine di un match molto combattuto. La Roma ritroverà il suo ex laterale Bruno Peres e anche una vecchia conoscenza del calcio italiano: Marek Hamsik, a lungo leader e capitano del Napoli. Dopo il 2 a 2 dell’andata, il match di ritorno si è chiuso sull’1 a 1. Le due squadre sono così andate ai supplementari, ma l’equilibrio non si è spezzato. Per questo motivo, il Trabzonsport ha superato il turno battendo il Molde ai calci di rigore. Ricordiamo che il regolamento è cambiato e non esiste più la regola del gol fuori casa. Se due squadre pareggiano sia all’andata che al ritorno, non si vede più chi ha fatto il maggior numero di reti in trasferta: a decidere chi supererà il turno saranno in primis i tempi supplementari e, se il pareggio non si schioda, si va ai calci di rigore.