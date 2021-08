Emma Marrone “scopre la tenerezza“ e non smette di accarezzarlo. È dolcissima – VIDEO

Emma Marrone è sempre più amata dal suo pubblico anche per quello che condivide sui social network oltre che per la sua musica

Emma Marrone ha condiviso un video dal sapore dolce e tenero. La bellissima cantante di “Amami” ha scoperto cos’è l’amorevolezza e non smette di accarezzare l’oggetto di questo sentimento.

Le ultime avventure discografiche dell’artista fiorentina ma cresciuta in Salento sono state il singolo “Pezzo di cuore” in cui duetta insieme all’amica di sempre Alessandra Amoroso mentre il 4 giugno scorso è uscita “Che sogno incredibile” in collaborazione con Loredana Bertè.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Sempre più donna e sempre più bona”, Jasmine Carrisi: il bikini che fa perdere i sensi – FOTO

Emma Marrone, il tenero video: “Ho scoperto la tenerezza”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown)

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> “Ricordi le nostre chiacchierate fino a tardi?” Kasia Smutniak e il pensiero indelebile – FOTO

La cantante 37enne ha pubblicato quindi questo video in cui è insieme a un dolce coniglietto, a quanto pare, nato da poco. Non riesce a smettere di accarezzarlo mentre una musica di sottofondo accompagna le sue tenerezze e coccole verso il piccolo animaletto.

Emma ha scritto, come didascalia al suoi scatto: “Ho scoperto la tenerezza. Con i coniglietti. Mi sembra già tanto“, scherzando sul fatto che questa dolcezza la dedica solo al baby coniglio nero.

La cantante è solita ridere e scherzare e condividere questi momenti con il suo pubblico che le ha risposto divertito a margine del suo video. Ma non è solo una divertente ragazza e cantante di successo, è anche una bravissima attrice.

Ha recitato infatti in qualche pellicola come quella del 2020 di Gabriele Muccino, “Gli anni più belli“, in cui era tra i protagonisti insieme a Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, Pierfrancesco Favino e Claudio Santamaria. In questo film interpretava Anna, la moglie di Giulio (Pierfrancesco Favino), dando prova di essere un’ottima interprete anche davanti alla cinepresa per un ruolo importante seppur non principale.

L’ultima esperienza invece in televisione è stata quella di giudice e coach nel talent show di Sky “X Factor“, che quest’anno sarà condotto da Ludovico Tersigni dopo l’addio di Alessandro Cattelan.