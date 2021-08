Selvaggia Roma, nota modella e influencer, ha infiammato il web con un nuovo scatto apparso sulla sua pagina Instagram.

Modella, influencer, showgirl e personaggio televisivo. Selvaggia Roma si è affermata nel mondo della spettacolo a seguito della partecipazione a “Uomini e donne”, corteggiando Alessio La Passo nel 2012, a “Temptation Island” nel 2017 e al “Grande Fratello Vip” nel 2020.

Classe 1990, di Roma, Selvaggia si chiama in realtà Sabrina Hadday ed è nata da madre romana e padre tunisino. Proprio in merito al rapporto con quest’ultimo ha raccontato nell’ambito della sua partecipazione al “Grande Fratello Vip” come abbia sofferto molto a causa del suo allontanamento.

Oltre alla carriera televisiva ha raggiunto un grande successo sui social in particolare su Instagram dove è seguita da più di un milione di follower. Qui pubblica ogni giorno scatti di vita personale e professionale in cui mostra tutta la sua bellezza e il suo fisico pazzesco. Da sempre la Roma è appassionata di danza e fitness. Assidua frequentatrice della palestra, ha saputo conquistare il pubblico con la sua bellezza e il suo fascino mediterraneo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Elettra Lamborghini stratosferica, tutti i lati in evidenza: i pantaloni non lasciano spazio all’immaginazione – FOTO

Selvaggia Roma, fisico incredibile: fan in tilt

Per vedere il fisico di Selvaggia Roma, vai su Successivo