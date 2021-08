La modella in vacanza mostra ancora una volta le sue forme divine, gli scatti alzano la temperatura già rovente e mandano in tilt il web.

La bellissima ex Miss Italia 2019 sarà presto il nuovo volto alla conduzione di Helbiz, il distributore esclusivo della Lega Serie B dei diritti media del Campionato di Serie BKT.

Carolina Stramare è stata scelta per il suo stile semplice, sobrio ma anche per la sua meravigliosa bellezza mediterranea, caratterizzata da eleganza e raffinatezza. Dal prossimo autunno, dunque, ogni settimana guiderà gli abbonati di Helbiz Live attraverso le giornate del Campionato e lo sviluppo della stagione, sempre con fare gioioso e quella carica di entusiasmo che la caratterizza da sempre.

Prima dei prossimi appuntamenti lavorativi, la divina si sta rilassando in vacanza assieme all’amica Arianna, tra bagni in mare e tanto divertimento, e inevitabilmente spuntano anche le foto bollenti in bikini. Vediamole.

Carolina Stramare è una visione in bikini bianco, vietata ai minori

