Giulia De Lellis è inarrivabile. La conduttrice, direttamente dalla Costa Smeralda, ha pubblicato un altro dei suoi post da urlo

La bellezza di Giulia De Lellis è a dir poco inarrivabile. La conduttrice, che al timone di “Love Island Italia” ha dato prova delle sue qualità, ha voluto nuovamente mettere in difficoltà il suo pubblico con una compilation di fuoco. Solo ieri, l’ex corteggiatrice aveva condiviso una serie di scatti che la ritraevano in costume: mentre si divertiva a rincorrere il suo amato Carlo Beretta, la modella metteva in mostra il suo fisico divino. Anche oggi, per Giulia, si è presentata l’occasione di far capitolare gli utenti: il completino striminzito è un incanto su di lei…

Giulia De Lellis, la mini tutina è da infarto: inevitabile lo zoom sul décolleté – FOTO

