“Il trio che scoppia”, Achille Lauro, Fedez e… La sorpresa è troppa, i fan non si trattengono – FOTO

Achille Lauro ha pubblicato uno scatto che lo ritrae assieme a Fedez e alla moglie Chiara Ferragni: per i fan la sorpresa è troppa. I commenti impazzano

Impazzano i commenti sotto l’ultimo post di Achille Lauro, che si è rivelato una vera bomba a orologeria. Il rapper veronese, che è in testa alle classifiche musicali con il suo ultimo singolo “Mille“, ha infatti pubblicato uno scatto che lo ritrae assieme a Fedez e alla moglie Chiara Ferragni. Fedez e Lauro, che hanno collaborato alla realizzazione della canzone, si sono conosciuti lo scorso marzo dietro le quinte del “Festival di Sanremo“. Un incontro fortunato, che ha addirittura sancito la nascita di una profonda amicizia, come testimonia il recente scatto condiviso dal cantante.

Achille Lauro, Fedez e Chiara Ferragni: per i fan la sorpresa è troppa – FOTO

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ACHILLE LAURO® (@achilleidol)

La collaborazione tra Achille Lauro e Fedez ha dato i frutti tanto sperati. I due artisti, dopo aver pianificato la realizzazione di un singolo, hanno deciso di coinvolgere Orietta Berti, anche lei reduce dal successo del “Festival di Sanremo”. Il risultato? Un brano che da settimane è in vetta alle classifiche musicali e che ha esordito in prima posizione tra i “Top Singoli”. Fedez e Lauro, che si sono ritrovati proprio in questi giorni nelle spiagge della Sardegna, staranno sicuramente progettando una nuova collaborazione.

Poche ore fa, il rapper di Verona ha voluto immortalare l’incontro con la coppia più amata d’Italia: quella composta da Fedez e dalla moglie Chiara Ferragni. Nella foto, il magnifico trio si abbraccia e sorride impercettibilmente di fronte all’obiettivo. L’influencer, in mezzo tra i due cantanti, si guadagna inevitabilmente tutte le attenzioni: canotta oro e jeans strappato per l’imprenditrice, il cui look ha conquistato i followers in men che non si dica.

“Il trio che scoppia” – ha osservato un utente sotto allo scatto, venendo immediatamente raggiunto da altri fan – “Tre star in Costa Smeralda“, “Stupendi“. Per il momento, i likes hanno raggiunto quota 200mila.