“Come puoi essere single?”, Elisa Isoardi da svenire, il costumino è vietato ai deboli di cuore – FOTO

Elisa Isoardi da svenire! La conduttrice, sensuale e prorompente, ha mostrato ai fan il costumino che non lascia nulla all’immaginazione

“Sono single, che c’è di strano?“: questa la copertina del nuovo numero di Oggi, interamente dedicata alla favolosa Elisa Isoardi. L’ex naufraga, che tempo fa salì alla ribalta per via della relazione con Matteo Salvini, ad oggi è apprezzata da tutto il pubblico italiano a seguito delle recenti esperienze televisive. Da “Ballando con le Stelle” a “L’Isola dei Famosi”, la conduttrice si è guadagnata i consensi di molti fan. Alla domanda posta provocatoriamente dalla Isoardi, gli utenti non sanno ancora dare una risposta. La maggior parte del pubblico si chiede infatti perché Elisa sia ancora single, specie alla luce dei post da lei pubblicati su Instagram.

Elisa Isoardi da svenire, il costumino è vietato ai deboli di cuore – FOTO

