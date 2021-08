Ignazio Boschetto ha ritrovato il sorriso. E’ tornato il sereno e insieme alla sua dolce metà ha progetti importanti.

Ignazio Boschetto finalmente è felice e appagato grazie al nuovo amore che è al suo fianco.

E’ uscito allo scoperto attraverso il suo profilo Instagram. Già da tempo si vociferava che il cantante de ‘‘Il Volo’‘ avesse finalmente ritrovato il sorriso dopo un anno difficile che l’ha messo a dura prova.

Questo a causa della morte di suo padre Vito per un malore improvviso, pochissimi giorni prima la sua ospitata al ”Festival di Sanremo’‘: un dolore grandissimo che l’ha segnato.

Oggi finalmente accanto alla sua fidanzata si dichiara felice e pochi giorni prima di ufficializzare la sua relazione aveva rivelato su Instagram: “L’amore che stai vivendo è il più importante. Vivere e condividere con una persona è qualcosa di molto importante! Personalmente quando amo non amo a metà!”.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> Benji & Fede, panico per la lettera spuntata fuori: “Lei ti ama e io amo te”

Ecco chi è la fidanzata di Ignazio Boschetto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ana Paula Guedes (@aniinhaguedes)

La nuova fidanzata del cantante de ”Il Volo” è Ana Paula Guedes, ballerina professionista brasiliana 27enne. E’ una delle protagoniste dello show ‘‘Dança dos Famosos”, trasmissione molto simile al nostro ”Ballando con le stelle”.

Proprio in occasione dell’inizio del nuovo show brasiliano, Ignazio Boschetto è uscito allo scoperto con una dedica alla sua dolce metà.

Infatti, con un post su Instagram, ha voluto augurarle buona fortuna pubblicamente.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> E’ morta l’attrice Pietra Degli Esposti: una donna all’avanguardia

Sembrerebbe l’inizio di una storia importante per il cantante e la ballerina. Nonostante Ignazio tenga molto alla privacy in questa occasione non è riuscito a nascondere il suo amore per Ana Paula.