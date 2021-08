Benedetta Parodi ha pubblicato un video molto divertente sui social network: la conduttrice ha avuto anche uno scambio duro con il marito.

Benedetta Parodi è una scrittrice e conduttrice conosciuta in tutta Italia per essere il volto principale di diversi programmi di cucina e di ricette. Non a caso, i libri pubblicati dalla nativa di Alessandria hanno raccolto numeri da sballo. La classe 1972 ha provato anche altri generi ed è stata autrice di un ciclo di libri di fiabe.

La Parodi è molto attiva sui social network ed interagisce spesso con i suoi followers. La piemontese ama pubblicare situazioni della sua vita quotidiana e quest’oggi ha strappato diverse risate ai suoi seguaci. La 49enne ha deciso di tuffarsi dalla barca, facendosi registrare dal marito. I due, tuttavia, hanno avuto un botta e risposta che ha stupito il pubblico del web.

Benedetta Parodi, tuffo dalla barca: duro scambio con il marito

Benedetta, per il giro in barca, ha scelto di indossare un bel costumino che ha messo in risalto il suo incredibile fisico. Nonostante gli anni che avanzano, la conduttrice di origini piemontesi è ancora in splendida forma. La nativa di Alessandria, nel post pubblicato sui social, ha mostrato a tutti i suoi followers il posto incantevole in cui si è andata a fare il bagno.

La Parodi ha fatto anche un video per immortalare il suo tuffo. “Ecco la sirenetta, o la zia della sirenetta”, commenta Fabio Caressa ad inizio del filmato. “Ma vaff…”, esclama la Parodi prima di avere un breve momento di tentennamento per poi lanciarsi letteralmente in acqua. Il post ha già superato le ottantamila visualizzazioni, inanellando inoltre più di 200 commenti.

La giornalista usa i social network principalmente per condividere ricette con il suo bacino d’utenza. Un paio di giorni fa, Zia Bene ha svelato una ricetta incredibile per realizzare una fantastica insalata di riso.