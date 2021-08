Ilary Blasi si sta godendo l’estate insieme alla sua famiglia: l’ultimo scatto con Francesco Totti ha fatto record di likes su Instagram. Pioggia di commenti

Ilary Blasi è una delle conduttrici più amate del mondo dei social. Ha esordito quando era appena una ragazzina e rubò subito il cuore del calciatore Francesco Totti, il capitano della Roma. Per lui fu amore a prima vista, sapeva che sarebbe stata lei l’amore della sua vita e dopo tanto corteggiamento riuscì a fare breccia nel suo cuore. Sono trascorsi tanti anni nel frattempo e loro due si sono sposati, hanno avuto tre meravigliosi figli e sono diventati nel giro di pochi anni una delle famiglie più amate d’Italia.

Ilary Blasi, la sua estate d’amore con Francesco Totti

Ilary, dopo un paio di anni di lontananza dalla televisione, è tornata a grande richiesta in Primavera per condurre l’ultima edizione de L’Isola dei Famosi che ha riscosso un grandissimo successo sia in tv che sui social. Ilary, come al solito, si è confermata la conduttrice grandiosa e divertente che è e che è sempre stata. Finito il programma, adesso si sta godendo l’estate insieme alla sua famiglia, e al suo Francesco Totti che da anni è sempre accanto a lei con amore. Oramai è tantissimo tempo che stanno insieme ma lei dice che lui la guarda ancora come il primo giorno: non è un caso se il loro amore è stato di ispirazione per tanti. Nell’ultima foto pubblicata su Instagram, i due sono insieme uno accanto all’altro, più complici e affiatati che mai.

Nel giro di pochissimi minuti i due hanno ricevuto tantissimi likes sotto all’ultimo post pubblicato sul profilo di Instagram: i commenti di apprezzamento non si sprecano affatto.