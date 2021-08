Giorni di tensione per la Royal Family. Uno scandalo ha travolto i Windsor gettando la Regina e i suoi familiari nella preoccupazione più grande.

Ansia, paura e tanta preoccupazione. Si abbatte sulla Royal Famliy un pesante scandalo che rende a Palazzo queste giornate afose ancora più roventi. Dopo i difficili mesi trascorsi, che hanno scritto bui capitoli per la famiglia reale, con il decesso del principe Filippo e le continue indiscrezioni su Meghan e Harry, arriva un altro scossone per i reali. In particolare la Regina, intenta a trascorrere le sue prime vacanze estive da vedova, avrebbe accusato il colpo e sarebbe estremamente allarmata per quanto sta accadendo.

Questa volta non sarebbero i Duchi di Sussex a destare la sua preoccupazione, ma bensì il Principe Andrew, fratello minore di Carlo.

Royal Family, pesante scandalo per il Principe Andrew

La Royal Family sarebbe sotto shock a seguito di quanto sta accadendo al Principe Andrew, denunciato dalla 38enne Virginia Roberts Giuffre sotto l’accusa di aver abusato di lei, per tre volte, quando aveva 17 anni.

In passato l’uomo era stato coinvolto nel famoso “caso Epstein”. Jeffrey Epstein era un imprenditore americano morto dell’agosto 2019, per presunto suicidio in carcere, a seguito della condanna per abusi sessuali nonché per il traffico internazionale di minorenni. Quest’ultimo era un amico di Andrew che accorse in America per fargli visita a seguito della sua prima scarcerazione, mossa fonte di grande scandalo.

Il Duca di York stesso di seguito, nell’ambito di un’intervista alla BBC, aveva riconosciuto come fosse stato un errore andare a trovare l’amico. In merito a Virginia, tra coloro che accusarono Epstein, il fratello di Carlo ha affermato di non averla mai vista anche se esiste una foto che proverebbero il contrario. Si tratta di uno scatto che lo ritrae accanto alla giovane nella casa di Ghislaine Maxwell, compagna e complice di Epstein.

Lo scandalo ha comportato nel 2019 l’estromissione del duca dalla vita reale, anche se ha mantenuto tuttavia i suoi privilegi di corte. La situazione è molto delicata in quanto il reale rischia molto: dal pesante danno all’immagine, che potrebbe coinvolgere tutta la sua famiglia, al risarcimento di milioni di sterline.

Secondo alcune indiscrezioni i reali sarebbe sconfortati ed esasperati per quanto sta accadendo, in particolare Carlo e Camilla sembrerebbero pronti a muoversi per chiudere la vicenda che sta catturando l’attenzione mediatica in questi giorni. Intanto aumenta la preoccupazione della Regina per il futuro del figlio.