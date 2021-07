Spuntano rivelazioni sul progetto editoriale di Harry. L’autobiografia sta catturando l’attenzione tra indiscrezioni e nuovi dettagli.

Un accordo da milioni di euro e una narrazione dai retroscena inaspettati. Harry ha acceso i rumors del globo con la notizia della pubblicazione della sua autobiografia in cui ripercorrerà i suoi 36 anni.

A svelare alcune indiscrezioni sul progetto editoriale è stato il Daily Mail che ha rivelato come il Duca di Sussex fosse partito per realizzare la pubblicazione da una cifra di 21 milioni di euro. Gli editori si sarebbero sfidati in un’asta conclusa per l’incredibile cifra di 34 milioni. Inoltre è emerso come la narrazione sarà articolata in 4 volumi. In merito all’uscita di uno dei libri spunta una rivelazione inedita.

Harry: rivelazione sul nuovo progetto editoriale

“Ce n’è uno che verrà pubblicato soltanto dopo la morte della Regina Elisabetta”, la rivelazione apparsa sul Daily Mail. La notizia, probabilmente arrivata da una fonte legata alla casa editrice, potrebbe far tremare la famiglia Reale già in trepidazione per l’uscita dell’autobiografia di Harry. Ignara del progetto, tanta è l’ansia per gli argomenti che il Duca racconterà nei libri. Si stanno tuttavia diffondendo voci secondo le quali il portavoce del Duca avrebbe smentito le rivelazioni del tabloid inglesi.

Per quanto riguarda gli argomenti, non sono stati ancora resi noti i punti chiave che il Duca di Sussex approfondirà, ma secondo l’esperta Angela Levin, potrebbe essere la morte di Lady Diana il fulcro dei libri. Per altri il bersaglio sarebbe invece Camilla di Cornovaglia, oggi moglie di Carlo.

Sembra che Harry sia dietro alla pubblicazione da tempo anche se fin ora non era stato ufficializzato nulla. Soltanto pochi giorni fa è stata annunciata la rivelazione che ha scosso il mondo e i reali.

La data di uscita del primo libro non è stata ancora diffusa, anche se secondo alcune indiscrezioni potrebbe avvenire alla fine del 2022, nell’ambito del Giubileo di Platino della Regina.

Misterioso anche il ghostwriter che affiancherà il Duca nella stesura delle pagine. Nell’aria il nome di JR Moehringer, dalla cui penna ha presto vita la biografia della tennista Agassi.