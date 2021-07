Le Donatella lanciano un messaggio di body positive su Instagram diretto alle fan e invitano all’accetazione di se stesse, svelando alcune strategie adottate dalle influencer

L’era del body positive continua, ed è il turno delle Donatella a fare le veci di questo grande e virtuoso movimento, che ha come fine l’inclusione e la valorizzazione di ogni corpo. Non è la prima volta che il duo musicale si presta a lanciare messaggi positivi su Instagram, dove la vasta platea di pubblico che le segue fa da amplificatore all’importanza di ogni contenuto.

Sono 1,4 i followers di Giulia e Silvia Provvedi, con il quale condividono il loro ottimismo e amore per la vita, trasmesso attraverso il valore della semplicità che anima la loro quotidianità, fatta di divertimento e leggerezza. Tanti i momenti esilaranti che strappano un sorriso agli utenti grazie alll’inconfondibile simpatia, ma in alcuni casi è la loro profondità ad essere protagonista.

Questo è il caso dell’ultimo video pubblicato, con il quale tentano di “abbracciare” virtualmente ognuna delle fan che soffre della propria immagine, messa a paragone con quelle visionate sul web, dove le cantanti dimostrano che non è tutto come sembra.

Le Donatella, Instagram vs Reality

Missione body positive per Le Donatella su Instagram, ampiamente compiuta attraverso un video che aiuta le fan del duo musicale a volersi più bene. Con l’avvento di Instagram e dei suoi meccanismi, dove l’unica cosa che conta è l’immagine in tutta la sua perfezione, spesso e volentieri costruita, si registra un importante calo dell’autostima e delle fiducia in se stessi.

La psicologia dell’estetica ci condiziona nel paragonarci alle immagini che vediamo, che diventano il metro attraverso il quale misurarci, spesso fittizio e non corrispondente alla realtà. Questo è il messaggio che Giulia e Silvia Provvedi spediscono alle loro fan, con un video che svela le strategie adottate dalle influencer per apparire perfette, anche quando la verità è ben più “normale” e più bella.

Spostando semplicemente gli slip del bikini o cambiando postura, svelano quanto la percezione della figura possa cambiare: “Impara a volerti bene ed essere gentile con te stessa“. L’accettazione resta un arduo e lungo percorso, che nel loro favoloso caso risulta ben poco complicato.