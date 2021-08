La cantante sui social ha dato libero sfogo ad una domanda che le è stata posta da una follower, la sua risposta vi sorprenderà non poco.

La più famosa pistolera della musica questa sera per festeggiare il Ferragosto sarà a Lecce assieme al collega Gué Pequeno in concerto al Pala Summer con il suo tour estivo, durante il quale porteranno live alcuni dei brani tratti dai loro rispettivi ultimi progetti.

Dopo la vacanza a Mykonos con il marito Afrojack, dunque, per la ricca ereditiera di casa Lamborghini è venuta l’ora di tornare sui palchi in giro per l’Italia e far impazzire i suoi numerosissimi fan che la seguono ormai dal suo debutto iniziale.

In attesa dell’evento, Elettra Lamborghini sui social ha deciso di rispondere ad alcune domande che le sono state poste dai follower, una in particolar modo l’ha fatta innervosire un po’.

LEGGI ANCHE —–> “Che spettacolo” Elisabetta Gregoraci, il bikini scoppia: davanzale da crepacuore – FOTO

Elettra non ci sta, la sua risposta è esilarante

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE —–> “Spettacolo puro”: Alena Seredova in spiaggia, la bellezza mozzafiato fa innamorare i fan. Irresistibile – FOTO

Abbiamo avuto modo di capire in questi anni che Elettra non ha peli sulla lingua e non si fa scrupoli nel dire ciò che pensa al suo pubblico. Lo ha fatto anche ieri sera su Instagram quando ha deciso di dare voce a delle domande che le sono state poste su Instagram dai follower.

Tra le varie curiosità quella relativa al colore e al cibo preferito. Elettra non ha risposto a parole ma si è limitata a mostrare uno screen con il colore arancione e la foto di un gelato con il cono. Altre domande vertevano su come stava il suo puledro, ma una sicuramente l’ha fatta un po’ innervosire in quanto una follower scriveva che “la sua amica sosteneva che lei le avesse copiato le unghie”.

Al ché la cantante ha roteato gli occhi al cielo e ha risposto con un secco: “Dì alla tua amica che me la può su**re! Porto le unghie così da circa tre anni, forse a volte leggermente te più lunghe, ma non ho copiato nulla a nessuno”. Colpita e affondata!