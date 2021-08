Taylor Mega da capogiro su Instagram: la modella ha condiviso una foto in cui è comodamente seduta in barca con un costumino super.

Taylor Mega è una modella ed imprenditrice molto apprezzata dal pubblico del web. Non a caso il suo account Instagram vanta 2,6 milioni di followers. La classe 1993, nel corso degli anni, ha preso parte a programmi televisivi come ‘Grande Fratello’ e ‘L’isola dei Famosi’ e ha avuto diversi flirt con personaggi famosi.

Taylor Mega, per le sue vacanze, non poteva che scegliere la Sardegna. Stando a quanto si legge nei suoi post, la ragazza si trova al momento nella splendida Costa Smeralda. La 27enne, poco fa, ha deciso di deliziare la sua platea di seguaci condividendo una fotografia pazzesca in cui indossa un costume super sexy.

Taylor Mega strepitosa in barca: il costume è esplosivo

