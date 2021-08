Silvia D’Avenia scopre le curve roventi. Immersa nell’acqua la sua bellezza ha lasciato il popolo del web senza fiato.

Silvia D’Avenia, un nome sinonimo di fascino irresistibile? L’influencer e modella torinese ha conquistato nel tempo il popolo del web con la sua bellezza e il suo fisico incredibile che sfoggia in ogni foto postata sulla sua pagina Instagram, seguita da 263mila follower.

Si tratta di un account in cui Silvia pubblica scatti di se stessa con indosso look unici che le ha permesso di raggiungere un grande successo, diventando un’influencer molto seguita.

Insegnante di danza, la modella di Torino si contraddistingue non solo per il suo fisico scolpito ma anche per i suoi lineamenti angelici. Pelle ambrata, lentiggini, occhioni castani da cerbiatta, labbra carnose, folta chioma castana, non smette mai di stupire i fan incantati dai suoi innumerevoli scatti pubblicati su Instagram. E l’ultimo post della D’Avenia ne è solo la conferma, tanto che il pubblico è rimasto senza fiato per la bellezza e la sensualità mostrate dall’influencer.

Silvia D’Avenia: il bikini osé fa impazzire tutti

“Che splendore”, “Stellare”, “Che visione”, “Visione paradisiaca”, “Spettacolo per gli occhi”, sono solo alcuni dei commenti apparsi sotto all’ultimo post di Silvia D’Avenia su Instagram. Si tratta di un carosello che ritrae l’influencer con indosso un provocante bikini che mette in risalto le sue curve roventi, in particolare scoprendo il suo lato b mozzafiato.

Capelli sciolti, la D’Avenia si mostra immersa in uno scenario marino tra l’acqua cristallina del mare e il cielo terso. In questi giorni l’nfluencer torinese sta postando scatti vacanzieri in costume, o con outfit super estivi, con alle spalle panorami unici.

Dalla spiaggia, alla natura, a monumenti, Silvia sta passando un’estate rilassata e spensierata condividendo con i fan gli attimi più suggestivi nonché look travolgenti.

Anche nelle storie di Instagram ha pubblicato foto dal mare mostrando poi un gustoso piatto di spaghetti ai frutti di mare.