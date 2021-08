Carolina Stramare ha alzato la temperatura del web con una serie di scatti irresistibili. Il suo look fa impazzire i fan.

Fisico divino, sguardo ammaliante, occhi mozzafiato. Carolina Stramare conquista il web in ogni scatto postato sulla sua seguitissima pagina Instagram, che conta ben 259mila follower. Questa volta l’ex Miss Italia ha colpito i fan non solo con la sua bellezza, ma anche con una novità sorprendente che la vede protagonista sul nuovo numero del settimanale sportivo Sportweek. La famosa rivista sportiva le ha dedicato un’intervista proprio in merito a un suo nuovo impegno.

Carolina, aggiudicatasi la corona di Miss Italia nel 2017, ha iniziato una nuova avventura collaborando con la piattaforma “Helbiz Live”, diventando il volto della Serie b. Nell’ambito dell’intervista la modella ha realizzato un servizio fotografico incredibile in cui si mostra elegantissima con in mano un pallone da calcio.

Carolina Stramare, tra moda e sport: fan estasiati

