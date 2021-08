“Ritrovarsi a volare”, Bianca Guaccero la gonna è troppo corta fa fatica a contenerla: toglie il respiro. I fan sognano – FOTO

Bianca Guaccero pizzicata durante una veduta panoramica di alto profilo. La conduttrice si distrae e cerca di limitare i “danni”…

Uno “scivolone” brusco per Bianca Guaccero, la regina di “Detto Fatto” su Rai 2. L’ultima foto pubblicata su Instagram mostra i lati più segreti e accattivanti del suo repertorio.

Neanche lei forse si aspettava più di tanto di lasciare libera la strada ai fan e dar loro la possibilità di sognare ad occhi aperti. D’altronde si sa le elevate temperature atmosferiche possono favorire aspetti e circostanza come la distrazione, fatali anche per una donna sempre impaccabile, semplice e composta come lei.

In attesa che il nuovo corso in tv, sui canali Rai si materializzi, Bianca si è lasciata andare in uno spazio introverso quasi inusuale nel luogo “patrimoniale” della Puglia: i “trulli” di Alberobello.

Da sempre questo monumento artistico rappresenta un “must” nel periodo delle vacanze estive della conduttrice di Bitonto

Bianca Guaccero, sguardo perso nel vuoto e… fan liberi di sognare

