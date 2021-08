Wanda Nara ha condiviso un nuovo post su Instagram in cui si è mostrata incredibile. Le sue curve fanno impazzire tutti.

Wanda Nara non smette mai di stupire il pubblico? Attrice, modella e showgirl argentina il suo fascino e il suo fisico pazzesco incantano da tempo tutti, folgorati dalla sua bellezza unica. Classe 1986, di Buenos Aires, la Nara è diventata nota per la sua carriera nello spettacolo e per le sue nozze col calciatore Maxi Lopez e di seguito con Mauro Icardi, di cui è anche procuratrice sportiva.

Inoltre ha intrapreso la strada dell’imprenditoria fondando una sua linea di cosmesi che ha promosso in questi giorni. In particolare ha soggiornato a Milano per i vari impegni derivanti dal progetto per poi ritornare in Francia, dove vive con la famiglia.

Su Instagram, dove è seguita da ben 8milioni di follower, ha documentato tutto come d’altronde molti momenti dalla sua vita. Il suo feed è una raccolta di attimi professionali e personali in cui a colpire i fan è la sua bellezza. Curve indescrivibili, biondissima, pelle ambrata, occhi da cerbiatta, il suo fascino magnetico non smette di ammaliare il pubblico.

Wanda Nara: la scollatura stende tutti, fan senza fiato

