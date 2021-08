Il docureality dove coppie di perfetti sconosciuti sono unite da esperti psicologi è partito con la nuova stagione. Chi sono i protagonisti coinvolti?

Sembra ormai entrata nel vivo la quarta edizione di “Matrimonio a prima vista Italia”, la settima stagione dall’inizio del docureality (conteggiando anche quelle mandate in onda su Real Time all’inizio). Le prime puntate per ora disponibili solo su Discovery+, in anteprima esclusiva, con la quarta stagione solo per gli abbonati alla piattaforma.

Per fine mese però anche su Real Time saranno trasmesse le nuove puntate, quindi nessun allarmismo. Tante novità in questa stagione 2021: assieme a Mario Abis, sociologo, e Nada Lofreddi, sessuologa, stavolta ci sarà Andrea Favaretto, life coach ed esperto di comunicazione che sostituisce lo psicoterapeuta Fabrizio Quattrini. Curiosi di conoscere i sei ragazzi coinvolti nell’esperimento?

Le tre coppie protagoniste della nuova edizione: svelati i nomi dei concorrenti

Le tre coppie protagoniste di questa quarta edizione di Discovery+ andata in onda a partire dallo scorso 4 luglio, sono Martina Manoni e Davide Graceffa, Jessica e Sergio Capozzi, infine Dalila Cantagallo e Manuel Felici.

Martina ha 30 anni ed è un’assistente di volo, vive a Gallarate, ama viaggiare, andare a correre e fare trekking in montagna. Il suo compagno è Davide, 31enne di Lugo di Ravenna, responsabile finanziario ma lavora anche come PR nei locali.

Nella seconda coppia troviamo Jessica, 32 anni, di Segrate, un’imprenditrice affermata ma non ha una storia importante da 9 anni. Ha iniziato come visual merchandiser mentre oggi ha una sua azienda di moda e abbigliamento. Con lei Sergio, 35 anni, milanese di origini pugliesi, uno sviluppatore di franchising di un’importante catena di ristorazione ma preferisce viaggiare per il mondo.

Gli ultimi sono Dalila e Manuel. Lei ha 35 anni e fa la segretaria in una clinica veterinaria di Roma, lui ha 36 anni e lavora da 13 anni una tabaccheria della Capitale con la mamma che da sempre è il suo braccio destro.