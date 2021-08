Bianca Balti e il selfie allo specchio in tenuta sportiva, che bellezza – FOTO

La bella Bianca Balti ha condiviso una foto su instagram ed è semplicemente magnifica con la gamba alzata, allo specchio

Bianca Balti è bellissima nel suo ultimo post su intagram dove appare in tenuta sportiva nera e con indosso le jordan della nike azzurre. Sorride allo specchio e scatta la foto. Andando avanti poi si vede un’altra immagine dove appare dietro un manifesto enorme con un cowboy e lei è bellissima con il vento tra i capelli.

LEGGI ANCHE>>>Salmo vs Fedez, il pensiero di Anna Tatangelo: “Sono d’accordo con lui su una cosa…”

Bianca Balti e la confessione sulla scelta degli uomini sbagliati

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Balti (@biancabalti)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE>>> “Bella da vivere” Sabrina Salerno, il bikini è inesistente: un’esplosione di curve. Atomica – FOTO

La modella internazionale Bianca Balti sta affrontando un periodo difficile, di riflessione sulla sua vita e le sue passate relazioni. In un post ha scritto di come ha perso se stessa a causa di alcuni uomini con cui è stata: “Certe persone non possono credere che non stai soffrendo come si aspettavano. Ho conosciuto uomini mascherati da brava gente che dopo avermi sedotta mi hanno negata. Un pezzo alla volta. Prima arrivò il vestire. “Ma perché ti metti così? non hai bisogno di attirare attenzione”. Poi il socializzare. “Sei troppo bella tu per parlare con tutti, è pericoloso”. Infine il pensare. “Non crei veramente a quello che dici, lo fai solo per scena”. E se avevo un parere, ero difficile. Mi sono persa. Le certezze, tutte, le ho dovute ritrovare. Non abbandonerò mai più me stessa, mi sono detta. E ce la sto facendo. Un pezzo alla volta”.

Dopo questo sfogo la Balti settimane dopo ha affermato di star trascorrendo l’estate più bella della sua vita. Ha imparato a dare voce ai suoi bisogni e ha capito che facendo in questo modo le capitano cose belle. La Balti appare guerriera e motivata a vivere la vita che sa di meritare. Più avanti la Balti ammette di aver sbagliato in passato con alcune sue relazioni e di aver ripetuto più volte l’errore. “Quando mi dicevano “sbagliando si impara” si sbagliavano; si possono ripetere gli stessi errori all’infinito. Io l’ho fatto nelle relazioni. Una sensazione costante di capitare nelle situazioni senza sceglierle, nella speranza di essere amata finalmente. Stare con persone che mi trovavano difficile da amare e cercare di cambiare per loro e non per me. Poi un giorno non ho avuto altra scelta che cambiare”.

La modella ha fatto un viaggio introspettivo in questo periodo e lì ha capito finalmente in cosa sbagliava. Si è guardata dentro dove, come dice lei, fa male e ha cercato il suo punto di ripartenza. Il suo obiettivo è di trattarsi come merita e non permettere più a nessuno di dirle come si deve comportare o vestire. Una cosa che tutte le donne dovrebbero dirsi da sole, facendosi forza.