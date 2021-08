Salmo vs Fedez, il pensiero di Anna Tatangelo: “Sono d’accordo con lui su una cosa…”

Anna Tatangelo si è espressa attraverso Instagram sulla polemica in atto tra Fedez e Salmo dopo le polemiche nate sul concerto del rapper sardo

Dopo le polemiche e il botta e risposta tra i rapper Salmo e Fedez Anna Tatangelo si è espressa attraverso le sue Instagram Stories sull’argomento. Il rapper sardo ha portato in piazza migliaia di persone per un concerto improvvisato senza che avessero le mascherine e senza i controlli sanitari preventivi.

Salmo quindi aveva annunciato un concerto senza svelare città e orario e così molte persone si sono riversate nel centro di Olbia. Il tutto ha scatenato una serie di polemiche da parte di vari colleghi e tra questi c’è Fedez, che ha subito preso le distanze dal live del collega.

A questo punto il produttore discografico si è rivolto al marito di Chiara Ferragni, appellandolo con “sei un ottimo politico” ma “mi stai sul ca**o“.

L’intervento di Anna Tatangelo sulla diatriba tra Salmo e Fedez

Anna Tatangelo si è quindi espressa sul social network dicendo che può capitare di perdere la pazienza e per questo capisce Salmo visto che “le istituzioni non tutelano il nostro settore”, scrive la cantante. Solo su una cosa non si dice d’accordo con lui, quando cioè afferma: “non sei un artista se non infrangi le regole”.

Continua dicendo che per lei “l’artista è colui che eccelle in quello che fa e in ciò che è capace di comunicare, in questo caso su un palco o attraverso la sua musica”. In seguito ha riportato il pensiero di una grande artista d’oltreoceano, Beyoncé: “Sul palco ci si trasforma, ci tira fuori un’attitudine, una grinta che magari nella vita di tutti i giorni è difficile tirar fuori e a volte capita che a stento ci si riconosca”.

La Tatangelo ha concluso con queste parole: “L’artista non si porta a casa e nemmeno si deve pretendere di essere trattati come tali al di fuori di quello che si è bravi a fare”.