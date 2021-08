“C..i, tramonti, sassi..“ Aurora Ramazzotti, lato B in pole position: incantevole – FOTO

Aurora Ramazzotti ha condiviso varie foto nelle sue Instagram Stories e in una in particolare appare bellissima e incantevole con il lato B in pole position

La influencer Aurora Ramazzotti è in vacanza a Santorini, splendida isola della Grecia. La ex Iena ha condiviso nelle sue IG Stories varie foto come quella in cui appare di profilo davanti al tramonto greco.

Sempre sul social network alcuni giorni fa aveva spiegato come fa a mantenersi in forma e ad avere un fisico così asciutto pur mangiando. Il segreto sta nell’allenarsi cinque volte su sette giorni e nutrirsi di cibi sani per l’80% delle volte, senza rinunciare alla buona tavola.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE -> Salmo vs Fedez, il pensiero di Anna Tatangelo: “Sono d’accordo con lui su una cosa”

Aurora Ramazzotti, la foto con il lato B in evidenza: favolosa

Per vedere Aurora Ramazzotti in bikini vai su Successivo