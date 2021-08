Wanda Nara non ne può più e si lascia andare in un pianto disperato. Cosa affligge la showgirl argentina? Sono attimi di dolore.

Procuratrice sportiva e showgirl argentina, Wanda Nara nel tempo è diventata un sex symbol. Desiderata, apprezzata, invidiata, è riuscita a costruirsi dal nulla un impero, grazie alla sua forte volontà e ad un pizzico di fortuna.

Arrivata in Italia dall’Argentina qualche anno fa, Wanda si è imposta in un settore decisamente maschile, quello del calcio, mostrando a tutto il mondo come una donna possa lavorare in un mondo fatto di “palle”.

Con il tempo Wanda è diventata anche una modella, un influencer ed una mamma amorevole, è stata contesta per molto tempo dai colleghi Maxi Lopez e Mauro Icardi, e spesso abbiamo letto delle sue vicende amorose in prima pagina sulle riviste di gossip.

Sposata dapprima con Lopez divorzia qualche anno fa per poi sposarsi con Icardi.

Wanda piange lacrime amare, la modella è disperata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

Chi dice che i vip non piangano? Wanda sta versando lacrime a non finire. L’influencer, seguita su Instagram da 8 milioni di follower, è alle prese con delle cipolle per la preparazione di un risotto e la situazione non sembra essere delle migliori.

Occhi gondi pieni d lacrime, mascara sciolto e musetto imbronciato, così Wanda intenerisce i fan che non sanno come consolarla e che consigli darle per porre fine alle sue sofferenze, per fortuna momentanee.

Anche in preda alla disperazione del momento, l’influencer cerca conforto nei suoi amici virtuali, che come sempre rispondono all’appello. In lacrime ed in evidente stato di disagio, Wanda continua ad essere bellissima e mentre taglia le cipolle la sua foto diventa virale.

La modella ha un bellissimo rapporto con i suoi amici virtuali, ogni giorno pubblica foto e storie, mettendo al corrente tutti di quello che fa. La cosa sicuramente più apprezzata è che è una madre presente e sempre amorevole con i suoi figli, Valentino, Benedicto e Costantino (avuti con Lopez), Francesca e Isabella ( avute da Icardi).