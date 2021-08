Jasmine Carrisi e la FOTO dall’alto che fa impazzire il web, che sensualità

La bella figlia di Al bano e Loredana Lecciso ha condiviso una foto su instagram dove inquadra il suo fisico mozzafiato

Jasmine Carrisi è sempre più bella e su instagram non perde occasione per immortalarsi. L’ultima foto la ritrae in un bikini azzurro con laccio sull’addome e lo scatto è fatto da lei stessa in prospettiva dall’alto. Un selfie che inquadra il suo fisico mozzafiato facendo impazzire il web. La prima a commentare è mamma Loredana che scrive tre cuoricini verdi alla figlia. Poi arrivano altri commenti da parte degli utenti su instagram che la venerano:”Somigli tantissimo alla tua mamma, siete due splendori”, “Troppo bella”, “Perfetta”.

Jasmine Carrisi tra musica e social

La bella figlia di Al bano sta vivendo la sua vita tra musica e social. Al momento sta lavorando su alcuni pezzi musicali ed è già uscita con qualche brano, anche un feat con Deny K x Kiko el crazy. Il suo esordio come cantante è arrivato con il suo primo brano Ego un anno fa. Su Youtube ha ottenuto 405.890 visualizzazioni che per una neo cantante alle prime armi è davvero un buon risultato. Complice sicuramente il cognome che porta che è una garanzia. Un altra grande opportunità ed esordio per la figlia di Al bano è arrivato sempre l’anno scorso, quando ha debuttato nel mondo della televisione al fianco di papà Al bano come giudice nel programma musical The Voice.

Il suo esordio ha fatto discutere per via della modalità in cui avvenuto, grazie alle conoscenze del padre. Tuttavia è stata apprezzata nel suo ruolo. Si è presentata con umiltà e non supponenza. Ha sempre dichiarato di non essere lì per criticare o fare da coach ma semplicemente per osservare ed esprimere la sua opinione. Recentemente è uscito il suo secondo brano che s’intitola Calamite, ha già raggiunto 367.468 visualizzazioni. Inoltre ha fatto un feat con Deny x Kiko el crazy nel brano dal titolo Stikide. Anche sui social come influencer sta ottenendo grande successo ha infatti 99,2 mila followers. Tuttavia non è tutto rose e fiori. Recentemente la figlia di Al bano ha contratto il covid e mamma e papà hanno dovuto segregarla in casa. La ragazza aveva già ricevuto la prima dose del vaccino ma nonostante ciò ha contratto il virus con febbre a 38.

Fortunatamente non ha contagiato i genitori, specialmente Al bano che appartiene ad una fascia a rischio vista l’età e alcuni problemi di saluti passati. Il cantante si è molto preoccupato per la salute della figlia a cui è legato. Tutto però si è risolto e ora sta bene la giovane.