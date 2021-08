“Beautiful”, anticipazioni puntata 18 agosto: la furia di Brooke

Beautiful, anticipazioni 18 agosto: Ridge rivela a Brooke la verità riguardo al suo matrimonio con Shauna. La Logan è furiosa.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Ridge rivelare a Brooke la verità circa i giorni trascorsi a Las Vegas. Il Forrester ha sposato Shauna mentre era ubriaco e ha chiesto a Carter di consegnare i documenti del divorzio con Brooke poco prima della celebrazione. L’avvocato ha confermato la sua versione, affermando di essere pronto ad aiutarlo se vorrà fare causa alla Fulton. Dai flashback è inoltre emerso che il matrimonio a Las Vegas è stato un’idea di Quinn. La Fuller ha contattato un amico che ha acconsentito a celebrare l’unione tra Shauna e Ridge mentre lui era ubriaco. I recenti avvenimenti stanno ora dividendo la famiglia: mentre Quinn gioisce per la riuscita del suo piano, Eric confessa a Donna di preferire Brooke come moglie del figlio.

Beautiful, anticipazioni 18 agosto:

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Brooke sarà furiosa con Ridge. La Logan caccerà l’ex marito di casa, sostenendo che il fatto di aver bevuto non possa scusare quello che ha fatto. Ridge cercherà di farle cambiare idea, ma alla fine sarà costretto ad arrendersi e lascerà la casa.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Shauna rivelerà a Quinn che lei e Ridge non hanno mai consumato il matrimonio. Non ce n’è stato il tempo, dato che il Forrester è stato riportato a casa dal pilota del jet privato inviatogli da Brooke.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, mercoledì 18 agosto, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione. Al momento non è prevista alcuna pausa estiva.