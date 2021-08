Champions League, i risultati dei preliminari: ok Benfica e Malmo

Champions League, sono terminati i match di andata dell’ultimo turno di playoff: bene Benfica e Malmo.

Nonostante sia ancora agosto e il caldo continua a tenerci compagnia, il grande calcio è già cominciato da diverse settimane. La Champions League è praticamente entrata nel vivo: tra ieri e oggi si sono disputati i match d’andata dell’ultimo turno di playoff. In pratica, chi supera il turno vola alla fase a gironi. Ricordiamo che domani scenderà in campo la Roma: i giallorossi scenderanno in campo nella nuovissima manifestazione dal nome ‘Conference League’.

Nella giornata di ieri, il Monaco si fece beffare dallo Shakhtar Donetsk: gli uomini di De Zerbi raccolsero un prezioso 1 a 0. Il Tiraspol, a sorpresa, affossò per 3 a 0 i più quotati rivali della Dinamo Zagabria mentre il Salisburgo riuscì a battere il Brondby per 2 a 1. Questa sera c’erano in programma altre tre partite.

Champions League, i risultati dei preliminari

Benfica-PSV 2-1

Marcatori: 10′ Silva (B), 42′ Weigl (B), 51′ Gakpo (P)

BENFICA: Vlachodimos, Diogo Gonçalves, Otamendi, Verissimo, Morato; Weigl, Joao Mario, Grimaldo; Yaremchuk, Rafa Silva, Pizzi

PSV: Drommel; Mwene, Silva, Boscagli, Max; Sangarè, Gotze, Van Ginkel; Madueke, Zahavi, Gakpo

Malmo-Ludogorets 2-0

Marcatori: 26′ Birmancevic (M), 61′ Berget (M)

MALMO: Dahlin; Lewicki, Brorsson, Nielsen, Moisander; Veljko, Rakip, Christiansen, Rieks; Colak, Berget.

LUDOGORETS: Khalina; Ikoko, Plastum, Verdon, Nedyalkov; Badji, Santana, Gonçalves; Cauly Souza, Sotirou, Tekpetey.

Young Boys – Ferencvaros 3-2

Marcatori: 14′ Boli (F), 16′ Elia (Y), 40′ Sierro (Y), 65′ Garcia (Y), 82′ Boli (F)

Young Boys: Faivre; Hefti, Camara, Zesiger, Garcia; Fassnacht, Sierro, Martins, Moumi; Elia, Siebatcheu.

Ferencvaros: Dibusz; Wingo, Blazic, Kovacevic, Botka; Laidouni, Karatin, Somalia; Uzuni, Boli, Zubkov.