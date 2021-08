Wanda Nara si prende la scena sui social network condividendo una fotografia da paura: la showgirl indossa pantaloni strettissimi e tacchi vertiginosi.

C’è un profilo su Instagram che sta conquistando sempre di più l’attenzione degli utenti dei social. Wanda Nara, infatti, continua a pubblicare fotografie da urlo nel suo profilo personale. Tra costumini sexy, outfit da sballo e scollature generose, l’argentina sa sempre come deliziare gli occhi dei suoi ammiratori.

Questa sera, la nativa di Buenos Aires è uscita di casa ed è andata a fare una cena proprio in un ristorantino vicino alla ‘Tour Eiffel’. Per l’occasione, la moglie e agente di Mauro Icardi non poteva non scegliere uno dei suoi migliori outfit dall’armadio.

Wanda Nara, pantaloni super attillati e tacchi: bomba sensuale

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Wanda nara (@wanda_icardi)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Federica Panicucci in bikini da infarto, il compagno la stringe: fa caldo… FOTO

Il ristorantino scelto per la cena di questa sera è irreale: la visuale che offre sul simbolo più conosciuto al mondo di Parigi è davvero pazzesca. Tralasciando lo spettacolare scenario, Wanda non è da meno. La 34enne indossa una maglia bianca che valorizza il suo lato A prorompente.

Le gambe vengono coperte da un pantalone super attillato, mentre i tacchi che ha ai piedi sono davvero vertiginosi. “Regina sensuale”, ha scritto un utente nello spazio dei commenti. E in effetti, la showgirl diventa giorno dopo giorno sempre più sexy ed esplosiva.

NON PERDERTI ANCHE –> Belen Rodriguez tre FOTO da infarto, post gravidanza è più bella..e quel vestito trasparente..

Wanda non fa sognare solamente il pubblico del web con le sue fotografie da cardiopalma, ma da qualche giorno ha stuzzicato la fantasia dei tifosi della Juventus. Il marito Mauro Icardi, da qualche giorno, viene accostato con insistenza ai bianconeri. L’arrivo di Lionel Messi a Parigi ha sicuramente ridotto ancora di più lo spazio a disposizione di Maurito. La classe 1986 si è lasciata sfuggire un dettaglio. “A Parigi i miei figli si sono ambientati, ma a loro piacerebbe tornare in Italia che è la loro casa”.