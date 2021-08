Impossibile non ammirare la coppia che ha condiviso ancora una volta scatti vertiginosi della loro vacanza, al tramonto sono un incanto per gli occhi.

Proseguono a gonfie vele le vacanze estive dell’ex gieffina Giulia Salemi accanto al suo amore Pierpaolo Pretelli. Dopo Ibiza e Porto Cervo ora si trovano a Santorini per trascorrere qualche giorno in questo paradiso terrestre dove cielo e terra si incontrano per dare spazio al bianco incontrastato delle case tipiche dell’Isola.

Attivissima sui social Giulia non smette mai di raccontare le sue giornate pazzesche all’insegna di lunghissimi bagni in mare e tante escursioni dove cucina tradizionale e serate mondane si alternano a lunghi momenti si romanticismo accanto al compagno.

Giulia Salemi scopre il pancino, abito galattico al tramonto con il suo amore

