“Vorrei farti un monumento tesoro”, Anna Safroncik la visuale dall’alto colpisce dritta al cuore: che fisico – FOTO

Anna Safroncik propone un risveglio ad alto volume con la sua eterna bellezza. I followers si spingono oltre con i commenti.

L’attrice Anna Safroncik ha dimostrato ancora una volta di saperci fare con i fan di Instagram, dove in questo periodo spende la maggior parte del suo tempo libero.

La riservatezza è sempre stata il mood dei desideri nella vita in generale di Anna. Mai come quest’estate, la bella artista abbandona questa “antica” etichetta del mestiere e si apre alle confidenze di un pubblico sempre più desideroso di conoscerla a fondo.

Nelle ultime settimane, la figlia d’arte di una ballerina famosa di Kiev, ivi ha aperto per la prima volta gli occhi a questo mondo ha rotto il silenzio, presentando a tutti la sua nuova dolce metà. “E così … vi presento Gió!” aveva scritto in un post, tempo fa a cui sono seguiti baci e coccole bollenti e una passione in generale da restare a bocca aperta

NON PERDERTI ANCHE —> Belen Rodriguez la mamma più bella, sfodera un fisico statuario dopo il parto. Il seno esplode – FOTO

Anna Safroncik mostra un repertorio da incanto puro: spettacolo di vertigini

PER VEDERE LA FOTO DI ANNA SAFRONCIK, VAI SU SUCCESSIVO