La showgirl ho condiviso alcune stories sui social in cui mostra il suo look di questi giorni, bellissima come sempre nasconde un fisico sublime.

La bellissima showgirl argentina è stata assente dai social per tre giorni di detox digitale. Belen Rodriguez solitamente molto attiva su Instagram, aveva preoccupato la sua community – oltre 10 milioni – da qualche giorno aveva smesso di pubblicare contenuti sulla sua pagina.

Nessun post né stories, tanto che in molti follower avevano iniziato a preoccuparsi. In realtà non sappiamo se si sia trattato di un allontanamento volontario, per godersi la neonata Luna Mary, oppure se fosse successo qualcosa di più grave.

Nella sua pagina Instagram negli ultimi mesi, dopo che è nata la piccola, continua ad alternare scatti super hot, a stories in cui mostra la sua quotidianità insieme al compagno Antonino e ai figli, Luna e Santiago. Lo ha fatto anche ieri quando è riemersa da questi tre giorni di “assenza” virtuale.

Belen Rodriguez mostra il décolleté florido, che fisico da urlo!

Sono ormai diversi mesi che Belen ed il compagno Antonino hanno fatto tappa fissa nella splendida Isola privata di Albarella, oasi naturale sul Delta Del Po. Un rifugio dove hanno beneficiato della tranquillità prima della nascita della figlia ma dove anche ora, assieme alla sorella Cecilia e al fratello Jeremias, si sta godendo l’allontanamento dai riflettori e la sua intimità con la piccolina.

Ieri dopo tre giorni è tornata a farsi vedere sui social mostrando delle stories direttamente dalla piscina della struttura dove sono alloggiati. Belen prima ha salutato la sua famiglia intenta a prendere il sole poi ha esclamato:

“Io Instagram non lo uso più, oggi però faccio due stories. In mano ho le salviettine per il culetto di Luna, il biberon, indosso ciabattine da casa. Il look del giorno è questo”.

Fa un’incredibile panoramica del suo fisico parzialmente nascosto dal pareo, si vede però nitidamente il seno strabordante che fuoriesce dalla scollatura del costume rosso intero che indossa e le gambe magre e snelle che non ha perso nonostante i chili presi con la gravidanza.