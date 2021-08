“Quello che sei è assurdo”, Sara Croce fa esultare i fan, non era mai apparsa così – FOTO

Sara Croce ha mandato i fan in escandescenza tramite il suo ultimo post: la bellezza della modella è sconvolgente e cattura migliaia di likes

Sensuale da mozzare il fiato, Sara Croce non cessa di deliziare gli utenti tramite gli scatti in costume che ormai hanno preso il sopravvento all’interno del suo profilo Instagram. D’altronde, una bellezza come la sua non può che risaltare in ogni contesto. Quando la modella di Garlasco ricopriva il ruolo della “Bonas” all’interno di “Avanti un altro!”, il pubblico rimaneva ipnotizzato di fronte alle sue sfilate mozzafiato. Anche l’ultimo post condiviso dalla Croce su Instagram, a tal proposito, ha sortito il medesimo effetto. Due scatti dalla sensualità travolgente che hanno raccolto il pieno di likes: da vedere assolutamente.

Sara Croce fa esultare i fan, non si era mai mostrata così – FOTO

L’ultimo post condiviso da Sara Croce ha fatto perdere la testa ai suoi numerosissimi followers. Da quando la modella di Garlasco ha esordito in tv nelle trasmissioni di Bonolis, il suo seguito social è aumentato vertiginosamente. Allo stato attuale, sono quasi 1 milione i followers che non si perderebbero nemmeno uno dei suoi scatti. Nonostante sia fidanzatissima con Gianmarco Fiory, il terzo portiere del Bari con cui fa coppia fissa da svariati mesi, Sara non rinuncia ad esibire le proprie curve mozzafiato sui social.

Tramite l’ultimo post, tuttavia, i followers hanno potuto ammirare una visuale diversa dal solito, ma ugualmente accattivante. Si tratta di una coppia di scatti che ritraggono la modella in primo piano. I meravigliosi occhi di Sara, illuminati dai gioielli che le contornano il viso, hanno folgorato i suoi ammiratori, che si sono sprecati in lusinghe e complimenti nei suoi confronti.

“Quello che sei è assurdo“, “Ma come si fa a non amarti?“, “Una bellezza di donna“: gli utenti sono concordi in merito alla sua bellezza. Lo scatto, allo stato attuale, ha già superato i 18mila likes.