“Riavvicinatevi”, Aurora Ramazzotti, la verità sulla lite con l’amica Sara Daniele – FOTO

Molti sono i rumors infondati che i giornali di gossip mettono in circolazione pur di ottenere visualizzazioni. Questa volta, a cadere vittima delle trame del web è stata Aurora Ramazzotti, la bellissima figlia di Eros e Michelle che non sembra mai avere un momento di tregua. Costantemente, l’influencer è esposta alle critiche e ai giudizi degli haters, che non mancano di attaccarla e di contestare ogni sua decisione. Di recente, tuttavia, una nota pagina di gossip ha osato mettere in discussione il rapporto tra la conduttrice e l’amica storica Sara Daniele. La reazione furibonda della Ramazzotti non si è fatta attendere.

E’ incredibile constatare con quale velocità, tramite il web, possano diffondersi anche notizie infondate e totalmente prive di senso. Eppure è proprio quello che è successo ad Aurora Ramazzotti, la conduttrice che, negli ultimi mesi, è il bersaglio preferito dei giornali. Un noto sito di gossip, nel caso in questione, ha lanciato il seguente scoop: “Aurora Ramazzotti e Sara Daniele, scoppia la lite dopo 12 anni. Un motivo grave alla base della rottura“. La notizia, che è rapidamente circolata tramite i social, è arrivata alle orecchie di Aurora, che non ha mancato di commentarla attraverso un post.

Tramite la fotogallery, l’influencer ha condiviso una serie di scatti che la ritraggono in compagnia dell’amica, seguiti dai titoli di giornali che invece parlano del loro allontanamento. “Allego selfie brutti per rassicurarvi che non è volato nessuno straccio. O almeno credo. Sara Daniele siamo amiche, giusto? Rispondi in privato“: questa l’ironica didascalia che descrive il post, a riprova del fatto che le due sono ancora migliori amiche.

I followers, che erano certi del sentimento che le univa e che le unisce ancora, non hanno mancato di commentare le foto. “Riappacificatevi per favore“, “Vogliamo il video del riavvicinamento“: queste le loro battute.