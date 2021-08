“Il portiere non aveva gli occhi”, unica Alena Seredova, lo stacco di coscia è sublime – FOTO

Alena Seredova, ex moglie di Gigi Buffon, miete vittime sui social: lo stacco di coscia è incredibile e fa alzare di colpo la temperatura

Molti sono gli utenti che ancora non si spiegano la separazione tra Alena Seredova e l’ex portiere della Juve Gianluigi Buffon. All’epoca, i giornali diffusero le immagini del tradimento del calciatore con Ilaria D’Amico, attuale compagna di Buffon e madre del suo terzo figlio Leopoldo Mattia. La Seredova, che ha ritrovato la serenità accanto ad Alessandro Nasi, sembra aver definitivamente superato quel periodo particolarmente difficile della propria vita. Come si evince dal suo profilo Instagram, la modella ceca è tornata in splendida forma dopo la nascita della sua terza figlia Vivienne Charlotte. I fan, notando le sue curve da urlo, si sono lasciati scappare un inevitabile commento su Buffon.

“Il portiere non aveva gli occhi”, Alena Seredova, lo stacco di coscia è sublime – FOTO

