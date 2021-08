La showgirl ieri sera assieme alla figlia Jolanda si è mostrata allegra mentre danzava a ritmo di una musica brasiliana, seducente e seduttiva.

Sembra sia un’estate d’oro per Ambra Angiolini e la sua carriera. Recentemente trasferita a Torino con il compagno, Massimiliano e Ambra vivono il loro amore con serenità e passione.

Il tecnico bianconero è alle prese con il via del campionato di Serie A che partirà domenica 22 agosto durante il match che vedrà la Juventus esordire a Udine. Ambra è invece reduce dalle riprese della serie tv “Le fate ignoranti”, adattamento film di Ferzan Ozpetek.

L’attrice ha mostrato ieri nella sua pagina Instagram un video in cui si vede tutta la troupe al completo che applaude il regista nel momento in cui è stata decretata la fine delle riprese. Un applauso lungo e sincero che racconta la stima corrisposta verso chi li ha guidati in questi mesi. Ambra ieri sera ha dunque festeggiato, vediamo come.

Ambra Angiolini balla un lento sensuale, divina ipnotizza i follower

Le Instagram stories di Ambra ieri sono terminate con il racconto più dolce. La vediamo seduta all’esterno di un locale con giardino. Di fronte a lei la figlia Jolanda con in braccio il barboncino Bugo che tiene stretto e accarezza, mentre in sottofondo si sente una melodia brasiliana.

Si tratta del brano “A Felicidade” di Nova che riscalda la serata estiva e coinvolge la donna in una danza sensuale che la porta ad alzare al cielo le mani in modo mistico e audace. Ambra Angiolini è nota, oltre per sua meravigliosa carriera artistica, anche per il suo spirito ironico che mostra attraverso le sue pagine social.

Anche la danza esibita ieri ha fatto sussultare la sua community, troppo bella da vedere in tutto il suo splendore. Le stories terminano poi inquadrando un piatto con del gelato alla panna magistralmente impiattato a quenelle con della salsa al mango da accompagnamento.