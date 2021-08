“Ma è possibile sempre bicolore?”, Vanessa Incontrada bellezza infinita, ma si lamenta. Il motivo… FOTO

L’ex conduttrice di Zelig, Vanessa Incontrada ha sorpreso tutti i suoi fan con una foto che ha suscitato qualche polemica: i dettagli.

Per la conduttrice di origine spagnole è arrivato il momento che tutti stavano aspettando, ovvero l’estate. Solo Vanessa Incontrada mancava all’appello delle bellezze in esposizione al sole.

Le volte scorse, l’ex spalla preferita di Claudio Bisio è stata pizzicata nella sua intimità tra le faccende di casa più comuni. Presentava qualche lentiggine in più, rispetto al solito anche se nessuno le potrà cancellare quello sguardo che cattura l’anima e una simpatia che si evince direttamente dai lineamenti del suo volto.

Come se non bastasse, l’ex madrina della parte comica della Mediaset può vantare altre caratteristiche importanti di una personalità più unica che rara. Uno dei punti focali del suo repertorio è una bellezza che non conosce le ingiurie del tempo.

In occasione di una storia Instagram di elevata considerazione, Vanessa ha finalmente abbracciato l’estate nella sua interezza, anche se con un “però” di troppo…

Vanessa Incontrada, bellezza vivace…. a metà: i motivi di un’abbronzatura bicolore

