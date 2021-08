Carolina Stramare e la FOTO da diva che fa impazzire, che spettacolo

La bella ex Miss Italia, Carolina Stramare ha condiviso tre scatti in bianco e nero che lasciano di stucco

La bella Carolina Stramare incanta il web con la sua bellezza unica in bianco e nero. Le foto sembrano essere uscite dagli anni 70, che spettacolo. Indossa un completo intimo nero con delle paiettes incastonate sia sul reggiseno che sugli slip. Nella didascalia ha scritto:”Postcard from” e non dice dove, le piace tenere i suoi followers in suspense. I commenti sono tantissimi per la bella modella:”Mamma mia Carolina quanto sei bella, senza fiato proprio”, “Che bomba sexy che sei”.

Carolina Stramare dopo il relax torna al lavoro

La bella Stramare ha condiviso una serie di foto dove appare a casa sua a Milano, di ritorno da qualche giorno di relax al mare su una barca magnifica. Anche se sarebbe rimasta volentieri in vacanza, il lavoro chiama e lei risponde. Nella didascalia infatti si è sfogata per lo stress lavorativo a cui è sottoposta, ma fa parte del gioco. “Tornata nella mia casetta Brevi ma intense vacanze, protezione 100, ombra, corsi e telefonate. Diciamo che ci son state estati migliori ma il lavoro è anche questo.

E come ieri sera mi ha detto un caro amico, qualche down ogni tanto dobbiamo concedercelo, ci sta, sono umana, siamo umani. Per quel poco però sono proprio stata bene”. La bella Stramare ha infatti da poco intrapreso una nuova esperienza lavorativa che riguarda lo sport. Infatti è diventata il nuovo volto della Helbiz per parlare del campionato di Serie B. Ha condiviso una foto al riguardo, scrivendo:”Stasera finalmente inizia il campionato di serie B. Tutti sincronizzati su helbiz live”. Oltre a questo nuovo lavoro come conduttrice lei fa la modella a tempo pieno e infatti condivide alcuni lavori recenti.

Ha sfilato per il noto brand di bikini Pinup Stars e ha da poco fatto uno shooting per il marchio di abbigliamento Twinset per la collezione Fall Winter 2021. Tutti vogliono la ex Miss Italia, sia nello sport che nella moda. D’altronde la sua bellezza colpisce tutti inevitabilmente. Non a caso è stata nominata la donna più bella d’Italia nel 2019. Quello per lei è stato un trampolino di lancio fondamentale per la sua carriera.