Ursula Corbero, “Tokyo” si mostra senza veli: bellezza sublime – FOTO

L’attrice Ursula Corbero è un trionfo di bellezza. Il suo apparire sublime è dato questa volta dal suo irresistibile look senza veli.

L’attrice spagnola classe 1989, contemporanea corregionale per eccellenza di Salvador Dalì, Ursula Corbero, ha conquistato sin dalla sua uscita sul panorama internazionale nel 2017, grazie al suo esordio sulla piattaforma streaming di Netflix, ed attraverso il personaggio maggiormente messo in discussione di “Tokyo”, de “La Casa Di Carta“, i suoi telespettatori lasciando prospettare uno scenario ancor più promettente per quel che riguarda il suo futuro.

Oggi, per smorzare la tensione lavorativa, la meravigliosa nativa di Barcellona attiva sul piccolo e grande schermo sin dalla tenera età, ha deciso di spostarsi ad Ibiza per godere di un soggiorno estivo di fine stagione. Gli ultimi scatti “molto intimi” delle sue vacanze hanno nuovamente lasciato a bocca aperta i suoi numerosi fan sparsi in tutto il globo.

Ursula Corbero, “Tokyo” si mostra senza veli: bellezza sublime

