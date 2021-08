“Tanta roba”, Eva, passerella di lusso e le inquadrature attirano l’attenzione proprio lì: illegale – VIDEO

Eva ha arricchito la sua pagina Instagram di “likes” con una passerella sensuale e a tratti incandescente. Il primo piano finisce lì…

L’ex diva e attrice del mondo dello spettacolo “hard”, Eva ha cancellato tutti i malesseri del passato con una performance sontuosa e a tratti maliziosa.

Come accade per le altre colleghe del mondo dei vip, anche l’artista a “luci rosse” sta trascorrendo un’estate indimenticabile e in piena modalità relax. L’unica certezza di una vita ricca di difficoltà negli ultimi anni, accompagnate da botta e risposta al veleno, a distanza con la figlia Mercedesz è rappresentata dalla sua unica ed inimitabile personalità.

Dopo aver battagliato per lungo tempo, da madre responsabile dei propri figli, Eva ha deciso di dare una svolta decisiva alla sua vita. Il salto di qualità definitivo è arrivato sui social network, dove l’attrice vanta la “bellezza” di oltre un milione di followers, nonostante tutto

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE ——> Cristina Marino e il ritorno alle “origini”: bikini pazzesco e fisico di marmo. Risata contagiosa – FOTO

Eva torna protagonista, l’obiettivo inquadra il punto più segreto: indomabile

PER VEDERE IL VIDEO DELLA SENSUALE PASSERELLA DI EVA, VAI SU SUCCESSIVO