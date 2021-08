Serena Garitta ha incantato il web scoprendo le sue curve roventi su Instagram. Subito è tripudio di like e commenti.

Bellezza mediterranea, sguardo intenso, curve bollenti. Serena Garitta non smette di stupire il pubblicato incantato negli anni dal suo fascino magnetico e dal suo carisma innato. Classe 1978, di Genova, il suo nome è diventato noto a seguito della sua partecipazione al “Grande Fratello” conquistando la vittoria della quarta edizione del reality show. Da lì la vita di Serena ha avuto una svolta dando il via alla sua carriera televisiva che l’ha vista protagonista in svariati programmi in qualità di conduttrice e opinionista.

Oltre alla notorietà sul piccolo schermo, la Garitta ha conosciuto una grande popolarità sul web in particolare su Instagram dove è seguitissima con un profilo che conta ben 331mila follower. Ogni scatto condiviso sulla sua pagina incanta i fan ammaliati dalla sua bellezza mozzafiato. Da momenti di vita lavorativa, ad attimi di vita personale, in ogni contenuto sfoggia tutta la sua bellezza travolgente.

Negli ultimi post ha condiviso momenti vacanzieri in cui ha scoperto le sue curve roventi. La showgirl sta trascorrendo alcuni giorni al mare al fianco del figlio Renzo, nato nel 2016 dall’amore con il tennista Nicolò Ancona.

Serena Garitta in bikini lascia senza fiato: curve roventi

