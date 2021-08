Si schianta in auto contro un muro: morto un uomo di 46 anni

Nella tarda serata di ieri a Castagnaro, in provincia di Verona, un uomo di 46 anni è morto in un terribile incidente stradale. Inutili i soccorsi.

Un uomo di 46 anni ha perso la vita nella tarda serata di ieri in un tragico incidente stradale avvenuto a Castagnaro, in provincia di Verona. L’uomo si trovava alla guida della sua auto quando improvvisamente, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo sbandando e schiantandosi contro un muro di recinzione di una casa. Dopo l’impatto, la vettura ha proseguito la corsa per alcuni metri prima di fermarsi. Sul luogo del sinistro sono arrivati i soccorsi che hanno constatato il decesso dell’automobilista.

Verona, terribile incidente in auto: morto un uomo di 46 anni

In un tragico incidente, avvenuto nella tarda serata di ieri, lunedì 23 agosto, in via Borgonovo a Castagnaro, piccolo centro in provincia di Verona, un uomo di 46 anni è morto.

La vittima, residente nel comune del veronese, secondo quanto riporta la redazione del sito Verona Sera, viaggiava alla guida della sua auto, ma per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, in prossimità di una curva, ha perso il controllo della vettura andandosi a schiantare contro un muro di recinzione di un’abitazione. L’auto ha poi proseguito la marcia per circa 30 metri prima di fermarsi. Un impatto molto violento che non ha lasciato scampo al conducente.

Dopo la segnalazione, sul posto sono arrivati gli operatori medici del 118 ed i vigili del fuoco. Purtroppo a nulla è valso il tempestivo intervento dei soccorritori che hanno potuto solo constatare il decesso del 46enne.

Intervenuti, scrive Verona Sera, anche gli agenti della Polizia Stradale che hanno provveduto ai rilievi di legge per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e risalire alle cause che hanno fatto sbandare l’automobilista.

Si tratta del secondo incidente mortale in poche ore nel nostro Paese. Nella notte tra domenica e lunedì, sulla provinciale 482 a Mantova, un ragazzo di soli 21 anni è morto nello scontro tra un furgoncino ed un camion.