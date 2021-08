L’ex concorrente dell’Isola dei famosi, Miryea Stabile ha condiviso uno scatto su instagram dove è magnifica

Miryea Stabile è sensuale e bellissima su instagram con un outfit sportivo e casual. Indossa pantaloni bianchi, biker neri e un top corto nero. Che bellezza l’ex pupa. Arrivano moltissimi commenti:”Meravigliosa sei..Brescia la conosco benissimo sono di Mantova”, “Ciao tu sei una ragazza dal cuore d’oro, realizza i tuoi sogni, hai la capacità per farlo, con lo studio e la buona volontà. Tu sei vera e lo sarai sempre”.

Miryea Stabile, una ragazza piena di speranza e spontaneità

La Stabile ha cominciato il suo percorso in televisione, partecipando alla Pupa e il secchione e vincendo il programma. Subito dopo è entrata a far parte del cast dell’Isola dei famosi 2021 condotto da Ilary Blasi. La ragazza è classe 1997 ed è nata a Brescia. Ha frequentato una scuola nel settore fitness. Ha fatto la comparsa in altri programmi precedentemente, Detto Fatto, Furore, Take me out e anche Guess My Age. Ha partecipato anche al programma di Paolo Bonolis, Ciao Darwin nella puntata Belli contro Brutti. Ovviamente lei faceva parte dei belli. Dalla sua presentazione a La Pupa e il Secchione ci si aspettava una Miryea diversa, invece si è dimostrata di buon cuore e molto vera come persona.

Durante il corso del reality non ha saputo tirare fuori al massimo il suo carattere, suscitando critiche da parte dei compagni. Ad oggi la bella Miryea fa l’influencer su instagram e infatti vanta ben 172 mila followers. I suoi punti chiave sono l’empatia, la naturalezza, la positività e l’auto ironia. Al momento non si conoscono i suoi progetti per il futuro, ma non c’è da escludere un ritorno in televisione. Lei ha ammesso anche che tra qualche anno rifarebbe anche l’Isola dei famosi. Per lei è stata un’esperienza immensa e ricca d’insegnamenti. Ha conosciuto moltissime persone con le quai ha mantenuto un rapporto come con la Kostner. Quest’ultima l’ha anche invitata a trascorrere qualche giorno in montagna con lei.

Quello che appare chiaro, è che Miryea è determinata e motivata a raggiungere i suoi obiettivi, qualsiasi essi siano. Lo dice sotto ad un post:”Chi vuole scalare una montagna comincia dal basso. Prima di diventare grandi bisogna tornare a essere piccoli. Quando si ha raggiunto un obiettivo, si riparte da capo e si fissa un nuovo obiettivo e si lavora più sodo di prima per raggiungere il prossimo”.