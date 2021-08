Shaila Gatta stupisce tutti i suoi followers condividendo una serie di scatti in bikini: il corpo dell’ex Velina è davvero esagerato.

Non esistono ormai più aggettivi per descrivere Shaila Gatta. La nativa di Aversa sta pietrificando i suoi followers, proprio come faceva la celebre Medusa, non con i suoi capelli ma con il suo fisico sublime e le sue forme da paura. Per chi non la conoscesse, la classe 1996 ha raggiunto la popolarità grazie a ‘Striscia la notizia’.

La ballerina e showgirl, in coppia con Mikaela Neaze Silva, ha formato la coppia di Veline più longeva del programma satirico di Mediaset (con 903 puntate, hanno di fatto stabilito il record). Ma sono i social terreno fertile per le sue fotografie e i suoi post da brividi. La ragazza, qualche istante fa, ha stupito tutti con una serie di scatti in bikini a dir poco fenomenali.

Shaila Gatta, serie di scatti in bikini: fisico esplosivo e addome da paura

Shaila, questo pomeriggio, ha davvero esagerato. L’ormai ex velina ha pubblicato una serie di fotografie in cui indossa un bikini super sexy. Il suo corpo è praticamente perfetto: in particolare colpisce il suo addome allenato, migliore addirittura di alcuni atleti. Il davanzale della showgirl campana non è niente male mentre il suo stacco di coscia è monumentale.

“Non esistono parole per descriverti”: un fan, abbagliato e colpito dagli scatti della ragazza, non sa più cosa riportare nello spazio dedicato ai commenti. Davanti a cotanta esplosività, si può soltanto restare a bocca aperta e cliccare sul classico cuoricino di Instagram. Stando a quanto si legge nel post, Shaila si sta rilassando a Paestum.

