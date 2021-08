“Artemide”, Chiara Carcano in posa memorabile sulla sabbia: lascia il segno in bikini – FOTO

Chiara Carcano manda i followers di Instagram il tilt in un sol colpo. La regina delle bellezze lascia il segno ancora una volta.

La bella Chiara Carcano è tornata a far compagnia ai propri followers di Instagram con la sua memorabile bellezza.

L’inviata ufficiale di “C’è Posta per Te” di Maria De Filippi ha lasciato ancora una volta il segno in un’estate piena di sorprese. Lei è bellissima con la sua solita attitudine solare e una simpatia che traspare dai pori, senza pronunciar parola.

La regina di “Così fan tutte” in compagnia delle caldissime amiche sarà di nuovo protagonista a partire dal prossimo Settembre. I fan e i destinatari delle sorprese non vedono l’ora che la diretta interessata venga a bussare alla loro porta per apprezzare le sue capacità di intrattenere le persone.

Nel frattempo la Carcano trascorre gli ultimi giorni di vacanze nel segno di una bellezza corrispondente ad una divinità greca, come “Artemide”

Chiara Carcano, un fisico da “10 e lode” in spiaggia: sontuosa

