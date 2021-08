La ex modella di Victoria’s Secrete, Rosei Huntingotn Whiteley ha annunciato tramite una foto su instagram un lieto evento

La compagna del noto attore inglese Jason Stathman, ha annunciato tramite una foto su instagram a sorpresa di aspettare il secondo figlio. I due sono una coppia dal 2010 e hanno già un figlio di nome Jack nato nel 2017. La modella ha condiviso una foto nel suo armadio su intagram come fa spesso, e apparentemente sembra tutto normale ma scorrendo mostra il pancione commentando:”Taaa daahhh round 2″.

Rosie Hunington Whiteley aspetta il secondo bebè

La bellissima modella è contenta di annunciare l’arrivo del secondo figlio, ancora non ha rivelato il sesso però. Intanto il suo primogenito ha da poco compiuto 3 anni. L’attrice e modella, che ha 13, 3 milioni di followers ha ottenuto tantissime reazioni sul suo annuncio. 731.048 persone hanno messo mi piace e 7.944 hanno commentato facendole i migliori auguri. Rosei e Jason hanno ben 20 anni di differenza ma a loro non importa minimamente, sono innamorati più che mai. Indubbiamente una delle coppie più belle e solide di Hollywood e dello star system. Il loro primo incontro è avvenuto nel 2009, ma l’uscita ufficiale è arrivata nel 2016 ai Golden Globes.

Sono entrambi inglesi di origine ma si sono spostati in America per lavoro. Lei ha iniziato una carriera nella moda a New York nel 2007 che l’ha portata a sfilare sulle passerelle più importanti dell’alta moda e a diventare un angelo di Victoria’s Secret. Inoltre più avanti ha dimostrato anche un certo talento nella recitazione. Ha partecipato al film Mad Max: Fury Road e anche a Transformers 3. Ad oggi la bella modella si concentra più sulle sue doti imprenditoriali. Infatti ha avviato una linea di lingerie e da poco ha anche creato un marchio di cosmetici. Dall’altro lato c’è Jason Stathman che non ha bisogno di molte presentazione, basta solamente dire Mercenari, Fast and Furious, Transporter e Shark.

Sono solo alcuni dei grandi film di successo a cui ha partecipato l’attore. Indubbiamente è uno degli attori di film d’azione più apprezzato e talentuoso del momento. I due vivono in una bellissima casa a Los Angeles con il loro piccolo Jack e tra poco arriverà un altro bambino ad allietare le loro giornate.